«Есть сбои, мы их ожидали», – в правительстве рассказали про дистанционное обучение школьников

В правительстве Свердловской области заявили, что ожидали сбоев в первые дни дистанционного обучения всех школьников региона «В течение дня-двух система наладится», – обещал заместитель губернатора Павел Креков. «Первый день, есть определенные сбои, мы их ожидали, специалисты работают, чтобы принять меры. Думаю, в течение дня-двух система наладится, потому что разная скорость интернета везде, кое-где зависает, но в основном система уже заработала. Нужно несколько дней, чтобы ликвидировать шероховатости», – прокомментировал Креков в ходе брифинга для журналистов. Как ранее сегодня писал «Новый День», в первый день дистанционного обучения многие школьники столкнулись с тем, что онлайн-платформы с заданиями недоступны. «Дневник.ру» и другие ресурсы не выдержали огромного наплыва пользователей.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 06.04.20

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