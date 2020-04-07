На ВИЗе жители многоквартирных домов остались без света

В Екатеринбурге жители многоквартирных домов сегодня остались без электричества. В управляющей компании сообщили, что на электросетях произошла авария, но поставщики пока не говорят, когда устранят последствия.

Как сообщили жители домов на перекрестке Ключевская-Мельникова, свет пропал минимум в трех домах. В аварийной службе управляющей компании «Верх-Исетская» сообщили, что произошла авария на электросетях. «Энергетики пока не отвечают. Не могу сказать, когда авария будет устранена», – сообщила диспетчер.

Отметим, сейчас большинство жителей вынуждены постоянно находиться дома. Сети могли не выдержать возросшей нагрузки. Кроме того, сегодня дует сильный порывистый ветер, который мог вызвать обрыв проводов.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 07.04.20

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