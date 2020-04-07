В Свердловской области из-за ветра останутся без света более 5 тысяч человек

Из-за непогоды в Свердловской области частично без электроэнергии остались Кушва, поселки Горноуральский и Лая. Света нет у 217 человек. Как сообщили в пресс-службе МРСК Урала, энергетики устраняют нарушение на высоковольтной линии электропередачи «В. Тура – Тагил». Но для того, чтобы провести работы, необходимо оставить без света поселок Баранчинский и частично Кушву, под отключение попадают около 5 тысяч человек и соцобъекты. Энергетики обещают, что отключение будет непродолжительным.

Отметим, в соседних регионах последствия непогоды оказались серьезнее. В Челябинской области из-за сильного ветра и мокрого снега без света с ночи остались более 23 тысяч человек, восстановительные работы продолжаются. В Курганской области из-за непогоды ограничено движение пассажирского транспорта. В том числе пока закрыты дороги регионального или межмуниципального значения.

Екатеринбург, Елена Иванова

Екатеринбург. Другие новости 07.04.20

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