«Алло! Половцы? Вы щааас умрете», – как интернет отреагировал на обращение Путина

Владимир Путин в своем обращении перед совещанием с губернаторами процитировал адвоката Федора Плевако, работавшего в Российской империи. Интернет, как и следовало ожидать, отреагировал мемами. «Новый День» собрал самые интересные из них.

Президент использовал интерпретированную цитату, в оригинале адвокат Плевако выразился с подчеркнутой ироничностью, защищая старушку, укравшую чайник. В оригинале фраза звучит так: «Много бед, много испытаний пришлось претерпеть России за более чем тысячелетнее существование. Печенеги терзали ее, половцы, татары, поляки. Двунадесять языков обрушились на нее, взяли Москву. Все вытерпела, все преодолела Россия, только крепла и росла от испытаний. Но теперь… Старушка украла старый чайник ценою в 30 копеек. Этого Россия уж, конечно, не выдержит, от этого она погибнет безвозвратно».

После интерпретации Путина теги «печенеги» и «половцы» вышли в топ Рунета.

Екатеринбург, Елена Иванова

Екатеринбург. Другие новости 09.04.20

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