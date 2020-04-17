В Екатеринбурге появились печенеги, половцы и кот Путина (ФОТО)

В Екатеринбурге появилось уличное граффити по мотивам недавнего выступления президента России Владимира Путина, в котором он рассуждал о коронавирусе в историческом контексте. На заборе с колючей проволокой изображены фигуры печенега и половца, а между ними проходит кот, которого однажды нарисовал Путин на школьной доске во время открытого урока. Автором стрит-арта стал уличный художник с ником a11c1ear. Его работу можно увидеть на улице Пирогова.

Мем «печенеги и половцы» родился после обращения президента к россиянам 8 апреля. «Все проходит, и это пройдет. Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы – со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы все преодолеем», – так закончил свою речь Владимир Путин. Многие зрители обратили внимание, что глава государства процитировал адвоката Федора Плевако, работавшего в Российской империи. Правда, в оригинале юрист высказался с подчеркнутой ироничностью, защищая старушку, укравшую чайник.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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