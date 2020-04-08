Путин сравнил коронавирус с печенегами и озвучил новые меры поддержки

Президент Владимир Путин рассказал о новых мерах поддержки граждан, предпринимателей и медиков во вступительном слове на совещании с главами регионов. В своей речи глава государства сравнил коронавирус с историческими врагами России, напутствовал губернаторов, а также призвал россиян держаться во время режима самоизоляции.

По словам президента, регионы уже получили более 33 млрд рублей на развертывание дополнительных специализированных, полностью оснащенных коек в больницах, инфекционных отделениях. Еще 13 млрд выделено на закупку медтехники, в том числе аппаратов ИВЛ, а также реанимобилей и машин скорой помощи. Путин выразил надежду, что создаваемые резервы не потребуются в полном объеме, однако призвал глав субъектов сформировать бригады специалистов, способных работать с новым оборудованием.

Президент поручил Минфину позволить регионам действовать гибко в плане распределения ресурсов на решение тех проблем, которые лучше видны на местах. «Но подчеркну, предоставляя такую свободу маневра, будем и строго спрашивать. Оценивать результат не по формальному количеству зарезервированных коек, а по реальной готовности медучреждений, оборудования и персонала к оказанию именно специализированной помощи, которая необходима пациентам с тяжелым течением болезни», – подчеркнул Путин.

Дополнительную господдержку получат сотрудники медучреждений за особые условия труда и повышенную нагрузку. На эти цели из федерального бюджета выделены более 10 млрд рублей и в ближайшее время поступят в регионы. Кроме того, на три месяца, начиная с апреля, будут получать специальную федеральную выплату специалисты, которые непосредственно работают с больными коронавирусом. Доплата составит: для врачей – 80 тысяч рублей в месяц, среднего медицинского персонала – фельдшеров, медсестер и врачей скорой помощи – 50 тысяч рублей, для младшего медицинского персонала, как и фельдшеров, медсестер и водителей экипажей скорой – 25 тысяч рублей в месяц.

Глава государства коснулся и экономических мер поддержки. Он призвал не останавливать экономику. Попытки закрыть транспортное, грузовое, пассажирское сообщение между регионами, массово ограничивать работу предприятий могут привести к разрушительным последствиям, отметил Путин, добавив, что «важно минимизировать кризисные явления, смягчить удар для бизнеса».

Среди мер поддержки предпринимательства, которые, по словам президента, уже приняты – снижение размера социальных взносов для малого и среднего бизнеса в два раза – с 30 до 15%. Также Путин предложил распространить на все пострадавшие предприятия малого и среднего бизнеса отсрочку по уплате страховых взносов в социальные фонды на шесть месяцев. Для малого и среднего бизнеса будет действовать полугодовая отсрочка по всем налогам, кроме НДС. Задолженность по налоговым взносам должна быть реструктурирована. Дополнительные меры поддержки в течение пяти дней подготовят кабмин и ЦБ.

Президент указал, что помощь в первую очередь получат те предприятия, которые сохранят занятость, несмотря на тяжелую экономическую ситуацию. Если же граждане все-таки окажутся без работы, то государство будет помогать им.

Накануне Путин подписал указ о начале дополнительных выплат семьям, имеющим право на материнский капитал, по пять тысяч рублей ежемесячно, начиная с апреля, на каждого ребенка в возрасте до трех лет. В июне, на месяц раньше срока, начнутся выплаты семьям с детьми от трех до семи лет включительно. При этом круг получателей такой поддержки будет расширен.

«Всем, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта текущего года предлагаю в апреле, мае и июне выплачивать пособие по безработице автоматически по верхней планке, которую мы уже пересмотрели в сторону увеличения, а именно в размере МРОТ – 12 тысяч 130 рублей», – сообщил президент. Он также поручил правительству отработать механизм автоматического продления паспортов, водительских прав, других удостоверяющих документов не менее чем на три месяца.

Безработным родителям Путин предложил выплачивать дополнительно к пособию еще по три тысячи рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка в ближайшие три месяца. Кроме того, президент призвал правительство вернуться к вопросу по кредитным и ипотечным каникулам. По его словам, следует рассмотреть «возможность расширения этой меры поддержки, чтобы она стала доступной для большего количества людей».

Глава государства признает, что у россиян накопились «усталость, серьезный груз финансовых, бытовых, других житейских проблем». «Для большинства постоянно находиться в четырех стенах, что называется, муторно и тошно. Но выбора сейчас нет. Режим самоизоляции, его испытания надо непременно выдержать», – добавил Путин.

«Все проходит, и это пройдет. Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы, – со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы все преодолеем», – заключил президент.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 08.04.20

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