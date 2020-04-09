Депутаты: условия для льгот малому бизнесу убьют его везде, кроме Екатеринбурга

Сегодня депутаты заксобрания приняли предложенные губернатором законопроекты о налоговых льготах для 18 категорий предприятий малого и среднего бизнеса, в основном в сфере услуг.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о законопроектах рассказал областной министр экономики Денис Мамонтов. В первом документе законодатель предлагает установить в 2020 году налог на имущество организаций в размере 1,1% для малого и среднего бизнеса.

Во втором – установить налоговую ставку в размере 1% при применении упрощенной системы налогообложения. Но есть ряд дополнительных условий: средняя зарплата в организации должна быть не менее 50% от средней зарплаты по региону в 2019 году (20 400 рублей), а число работников – не менее 90% от прошлого года.

Несколько депутатов заявили, что эти условия убьют малый бизнес везде, кроме Екатеринбурга, где средняя зарплата в прошлом году превышала 50 тысяч рублей. «У нас очень велик разрыв средних зарплат между Екатеринбургом, где 53 тысячи, Ирбитом, где 31, Асбестом, где 27 тысяч, заявил коммунист Александр Ладыгин. – Не приведет ли этот закон к тому, что будет искусственно разрушено единое экономическое пространство области?» На что министр ответил, что чиновники мониторят ситуацию, и средней зарплаты меньше 20 400 рублей нет нигде.

Либерал-демократ Александр Коркин развил мысль Ладыгина, сказав, что доходы граждан с 2019 года сильно упали. «Екатеринбург может позволить себе снизить зарплату в малом бизнесе и все равно соответствовать этому условию. Туринск, Тавда – не могут. Мне уже начали звонить, они понимают, что не попадают, спрашивают: «Чем мы хуже, как нам быть?» Екатеринбург – миллионник, людям здесь легче найти работу, а в малых городах работать просто негде», – заявил Коркин.

Председатель бюджетного комитета Владимир Терешков ответил, что этот нюанс обсуждался. По его словам, ситуация будет изучаться, и, возможно, в закон будут внесены изменения в условия по уровню зарплаты.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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