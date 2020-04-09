Завтра депутатов проверят на коронавирус

Для депутатов городской думы Екатеринбурга завтра утром проведут организованное тестирование на коронавирус нового типа. Как стало известно РИА «Новый День», первым тестирование пройдет председатель Игорь Володин. Ему предложено явиться для тестирования в горадминистрацию к 9 часам утра. Затем, при желании могут в алфавитном порядке подходить другие депутаты – от Галины Арбузовой до Сергея Шадрина. Депутатов предупреждают, что тестирование проводится натощак. В крайнем случае – следует за три часа до этого не есть, не пить, не курить, не полоскать горло и не чистить зубы.

Напомним, вчера в ТФОМС по Свердловской области агентству рассказали, что тестирование – это самая недорогая для бюджета медицинская услуга, связанная с распространением коронавируса. Согласно тарифному соглашению, оно стоит 680 рублей. В ЕГД 35 депутатов, так что тестирование всех без исключения будет стоить 23 800 рублей. Как уже писал «Новый День», в конце марта на вирус проверили почти всех депутатов Госдумы. На тот момент у всех результат оказался отрицательным.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 09.04.20

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