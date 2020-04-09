Вернувшимся из Москвы рекомендуют сидеть дома и вызывать врача при первых признаках ОРВИ

Самоизоляция для вернувшихся из Москвы и Санкт-Петербурга свердловчан пока носит рекомендательный характер. Но поскольку коронавирус теперь распространяется внутри страны, власти очень просят всех, кто недавно вернулся из других городов, посидеть дома.

«Для тех, кто прибывает из Москвы и других регионов, совет сидеть дома носит пока рекомендательный характер. У нас единое государство, сложно законодательно решить это, и есть приоритет принятия решений за федеральным штабом, – рассказал сегодня на брифинге оперштаба заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков. – Но мы думаем, что даже рекомендации дадут результат. Потому что есть уже случаи, когда у людей, вернувшихся из Москвы, позднее был диагностирован коронавирус». Главный государственный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских рекомендовал всем, кто вернулся из столицы, вызывать врача на дом при малейших симптомах ОРВИ. «Рекомендуем тем, кто приехал из Москвы, очень внимательно следить за своим здоровьем и при малейших симптомах ОРВИ обращаться к врачу», – отметил Козловских. Также участники брифинга напомнили, что в Свердловской области действует запрет на командировки – и это касается не только Москвы и Санкт-Петербурга.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 09.04.20

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