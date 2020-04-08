Куйвашев указал самоизолироваться всем въезжающим в область. Но москвичей не проверяют

В Екатеринбурге появились случаи коронавируса, не связанные с заграничными путешествиями. Инфекцию завезли из Москвы и Санкт-Петербурга. Некоторые регионы уже отправляют прилетевших из столиц на карантин. В Свердловской области еще с 30 марта двухнедельную самоизоляцию обязаны соблюдать все, въезжающие в регион, не только вернувшиеся из-за границы. Это требование прописано в указе губернатора. Однако на практике за ситуацией на внутренних рейсах никто не следит.

«Я летел позавчера из Шереметьево, там работники сказали, что «скоро будут на карантин отправлять всех, кто прибыл из Москвы в регионы». Но ни на какой документ не сослались. В Екатеринбурге встретили в костюме химзащиты. Но спросили одно – был ли я за границей. Я ответил нет, на этом проверка закончилась», – рассказал пассажир, прилетевший в Екатеринбург 6 апреля. «Мы просто вышли из самолета и все. Никаких проверок не было, ни о чем не спрашивали», – поделился мужчина, прилетевший из Москвы 1 апреля.

«Новый День» запросил комментарий в региональном оперштабе, сообщается ли прибывающим в Свердловскую область внутренними рейсами о необходимости самоизоляции и контролируется ли как-то соблюдение режима в этом случае? Но оперативно комментарий там предоставить не смогли. На сегодняшний день известно о 56 случаях коронавируса в Свердловской области. О том, что среди них есть те, кто не выезжал за границу, но был в Москве, накануне сообщил глава регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Козловских. В России за сутки 1175 новых случаев коронавируса, 660 из них – в Москве.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 08.04.20

В Екатеринбурге в недостроенном здании школы обрушились перекрытия – пострадали двое рабочих (ФОТО). / Житель уральской рублевки отдал ретрокар врачу из села – чтобы тот мог ездить к пациентам, а не ходить пешком. / Грязь в подъездах и недоступность больниц – в гордуме Екатеринбурга составили рейтинг жалоб горожан. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»