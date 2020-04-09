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Четверг, 9 апреля 2020, 11:42 мск

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Свердловские власти на днях решат, закрываться ли от Москвы

Правительство области реагирует на сигналы от граждан, которые просят изолировать под медицинское наблюдение москвичей или свердловчан, приехавших из Москвы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил на заседании заксобрания замгубернатора Павел Креков. «Этот вопрос прорабатывается с центральным штабом, который, как вы знаете, возглавляет Сергей Собянин. У Москвы по понятным причинам богатый опыт по борьбе с инфекцией. Но прежде всего нам надо понимать, какой это объем людей. Если мы посадим их на изоляцию, мы должны будем оформить им больничный лист, платить по нему. А сколько их? В ближайшие дни мы это узнаем, и вопрос будет решаться. Решение будет, но оно будет зависеть от того, к каким выводам по цифрам мы придем», – сказал Креков.

Напомним, на днях в Екатеринбурге появились случаи коронавируса, не связанные с заграничными путешествиями. Инфекцию завезли из Москвы и Санкт-Петербурга. Некоторые регионы уже отправляют прилетевших из столиц на карантин. В Свердловской области еще с 30 марта двухнедельную самоизоляцию обязаны соблюдать все, въезжающие в регион, не только вернувшиеся из-за границы. Это требование прописано в указе губернатора. Однако на практике за ситуацией на внутренних рейсах никто не следит.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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