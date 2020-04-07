Новые случаи коронавируса на Урал привезли из Москвы

Случаи коронавируса в Свердловской области перестали быть только завозными из других стран. «36 граждан вернулись из-за пределов страны, есть контактные по семьям и есть люди из других регионов – Москва и Питер, таких шесть человек, у них тоже есть контактные в семье способы передачи», – сообщил только что глава Роспотребнадзора в Свердловской области Дмитрий Козловских. Замгубернатора региона Павел Креков уточнил, что с высокой долей вероятности случаи коронавируса в Полевском – это как раз привезенные из столицы.

По словам Крекова, в регионе помимо «московских» есть также случаи, когда заболевшие не контактировали с теми, кто вернулся из заграничной поездки, – долгое время власти сообщали, что все заразившиеся или туристы, или их близкие родственники. «Есть несколько кругов контактов – первый, кто непосредственно и долго, например, члены семьи или долго в одном помещении, их всегда госпитализируют. Вторая группа – домашнее наблюдение и самоизоляция, если появляются признаки, он тоже госпитализирует. Это достаточно серьезная работа. Значительная часть выявленных заболевших были в самоизоляции или в стационаре, это облегчает работу докторам, это примерно половина из всех вновь выявленных. Но бывает и другие круги дают результат», – сообщил он.

Ранее у губернатора Свердловской области Евгения Куйвашев интересовались, почему он не закроет авиасообщение с Москвой. «Давайте помнить, что по Конституции у нас с вами на территории всей страны единое правовое пространство, и прервать авиасообщение между регионами невозможно. Во-первых, это будет незаконно, во-вторых, коллеги в столице сегодня прикладывают все усилия к тому, чтобы также не допустить распространение коронавируса», – ответил глава региона.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Светлана Загороднева

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