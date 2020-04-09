Мэрия Екатеринбурга: вопрос о переносе парада Победы решится на следующей неделе

Вопрос с возможным переносом парада Победы в Екатеринбурге будет рассматриваться на следующей неделе. Решение зависит от эпидемиологической ситуации, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе администрации города. При этом тренировки военной техники начнутся, как и планировалось, с 14 апреля.

Напомним, ранее вице-губернатор Павел Креков заявил, что есть вероятность переноса парада в честь 75-летия Победы с 9 мая на более поздний срок. Но это решение будет приниматься в целом по стране.

На данный момент в Екатеринбурге приостановлено вручение ветеранам Великой Отечественной войны юбилейных медалей. Частично эту работу администрации районов успели провести до введения в регионе карантинного режима – в среднем по городу сотрудники мэрии поздравили порядка 75% ветеранов, но пока без подарков.

«Вручали поздравительные адреса. Как раз в тот момент, когда пришли в город все подарки, и мы готовы были формировать подарочные наборы, начался режим самоизоляции», – уточнила пресс-секретарь городской администрации Виктория Мкртчян.

Поздравительные обходы ветеранов продолжатся после снятия ограничений по коронавирусу. Напомним, что в Свердловской области карантин действует до 20 апреля.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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