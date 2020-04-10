Реки в Свердловской области начали вскрываться раньше обычного

Реки в Свердловской области стали вскрываться ото льда раньше, чем обычно. Как сообщили в департаменте информполитики, об этом заявил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов. На отдельных участках рек бассейнов Уфы, Исети, Пышмы, Туры, Ницы уже произошло разрушение ледостава. «Толщина льда на большинстве рек в начале марта составляла 30-60 см, что меньше нормы или близко к ней. И уже с середины марта в регионе необычно рано начался процесс разрушения ледяного покрова. К сегодняшнему дню почти на 30 сантиметров повысился уровень воды в реках Ница, Пышма и Тура, однако это не тот уровень воды, который может привести к подтоплениям. Ситуация находится на уровне среднемноголетних показателей», – рассказал министр.

В целях сохранения автодорог лед взорван у девяти мостов в Таборинском, Слободо-Туринском муниципальных районах, Североуральском, Верхотурском и Туринском городских округах. Механическим способом лед обработан у девяти мостов в Ачитском, Красноуфимском, Горноуральском, Туринском городских округах, Слободо-Туринском и Таборинском муниципальных районах.

Как уже сообщал «Новый День», ожидается, что в этом году в период весеннего половодья в Свердловской области будет временно приостановлено автотранспортное сообщение с 27 населенными пунктами. Ранее власти заявляли, что пандемия коронавируса не повлияет на обеспечение всем необходимым их жителей. «Мы проводим межведомственную комиссию еженедельно, и еженедельно нам докладывают по всем направлениям о безопасном прохождении паводка, и вот минздрав как раз – о наличии всех необходимых медикаментов, наличии дежурного персонала. На сегодняшний день министерство к паводку готово», – заявил 18 марта замминистра природных ресурсов Вячеслав Тюменцев.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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