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Пятница, 10 апреля 2020, 16:47 мск

Новости Екатеринбург

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ЦБ недоволен тем, как банки реализуют программу по нулевым кредитам для малого бизнеса

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина считает, что программа поддержки бизнеса через нулевые кредиты на выдачу зарплаты работает слабо, банки получили мало заявок, и те в большинстве не одобрены. Сегодня в ходе брифинга она отметила, что из ТОП-10 банков три кредитные организации уже подписали соответствующее соглашение по участию в программе, другие банки, которые могут в ней участвовать, подпишут соглашение на следующей неделе.

На сегодняшний день от предпринимателей поступило около 900 заявок на сумму в 6 млрд рублей, удовлетворено 234 заявки на 76 млн рублей, эту сумму Набиуллина назвала очень низкой. «Система раскачивается медленно, будем смотреть, будем работать с банками, чтобы механизм заработал», – прокомментировала глава ЦБ ситуацию.

Напомним, для МСБ правительство предложило выдать кредиты под нулевой процент на выдачу зарплаты – правда, деньги будут давать не из расчета реальных зарплат, а из расчета один МРОТ на сотрудника, срок кредита до полугода. Бизнесмены говорят, что не могут получить такой кредит, банки ссылаются, что какие-то детали по программе еще не урегулированы.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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