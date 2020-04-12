В Лесном Covid-19 не подтвердился

Информация о том, что в закрытом городе Лесной Свердловской области появился первый больной Covid-19, не подтвердилась.

Напомним, 10 апреля администрация ЗАТО проинформировала общественность о том, что один из жителей города дал положительную реакцию на коронавирусную инфекцию. Больного госпитализировали в Нижний Тагил, а результаты теста отправили на перепроверку.

Референс-лаборатория Центра гигиены и эпидемиологии Свердловской области провела исследование и сообщила, что результат теста – отрицательный.

Напомним, что за минувшие сутки на Среднем Урале выявлены ещё 4 больных Covid-19. Диагноз поставлен жителям Екатеринбурга, Верхней Пышмы и Красноуфимска.

Лесной, Елена Васильева

Лесной. Другие новости 12.04.20

В Свердловской области подтверждены еще четыре случая коронавируса. / Пяти уральцам оформили протоколы за нарушение режима самоизоляции (ВИДЕО). / Послабление режима для детсадов и магазинов, штрафы за выход на улицу и скандал в думе – итоги недели от РИА «Новый День» (ФОТО, ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»