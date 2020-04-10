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Пятница, 10 апреля 2020, 11:11 мск

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В закрытом городе появился пациент с подозрением на коронавирус

В закрытом городе Лесной появился первый пациент, который, возможно, болен коронавирусом.

Информация об этом размещена на официальном портале администрации города. В ней говорится: «По информации медицинских работников, у одного из пациентов ЦМСЧ № 91 выявлена положительная ПЦР-реакция на Covid-19. Пациент в связи с подозрением на коронавирусную инфекцию переведен в городскую инфекционную больницу Нижнего Тагила».

Сейчас в городе проводят стандартные санитарно-противоэпидемические мероприятия: обследуют и изолируют контактных лиц, проводят дезинфекцию.

Напомним, 7 апреля областной штаб сообщал, что среди свердловчан с подтвержденным диагнозом, которые в настоящее время проходят лечение, есть жители Екатеринбурга, Камышлова, Полевского, Заречного и Верхнего Тагила.

Лесной, Евгения Вирачева

Лесной. Другие новости 10.04.20

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