За последние сутки в Свердловской области коронавирус подтвердили у двух человек

По данным оперативного штаба, в Свердловской области за последние сутки подтвердили два новых случая коронавируса. Таким образом, известно о 61 случае. «Врачи оценивают состояние троих пациентов как тяжелое, пятерых – средней тяжести, остальных – как удовлетворительное. Выписано четверо уральцев. Таким образом, с начала эпидемии свердловские врачи уже вылечили 32 человека», – сообщили в региональном оперштабе. По последним данным, в закрытом городе Лесной появился первый пациент, который, возможно, болен коронавирусом.

По России зарегистрировано 1 786 новых случаев коронавируса в 57 регионах, зафиксировано 18 летальных исходов. Подавляющее число заболевших – 1 124 – из Москвы.

Екатеринбург, Елена Иванова

Екатеринбург. Другие новости 10.04.20

В закрытом городе появился пациент с подозрением на коронавирус. / В Екатеринбурге полицейские не застали дома полторы тысячи горожан, вернувшихся из-за границы. / Маму первоклассника будут судить за подделку документов ради учебы в элитной школе. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»