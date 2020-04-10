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Пятница, 10 апреля 2020, 11:11 мск

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За последние сутки в Свердловской области коронавирус подтвердили у двух человек

По данным оперативного штаба, в Свердловской области за последние сутки подтвердили два новых случая коронавируса. Таким образом, известно о 61 случае. «Врачи оценивают состояние троих пациентов как тяжелое, пятерых – средней тяжести, остальных – как удовлетворительное. Выписано четверо уральцев. Таким образом, с начала эпидемии свердловские врачи уже вылечили 32 человека», – сообщили в региональном оперштабе. По последним данным, в закрытом городе Лесной появился первый пациент, который, возможно, болен коронавирусом.

По России зарегистрировано 1 786 новых случаев коронавируса в 57 регионах, зафиксировано 18 летальных исходов. Подавляющее число заболевших – 1 124 – из Москвы.

Екатеринбург, Елена Иванова

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