Екатеринбург, Камышлов, Полевской, Заречный и Верхний Тагил – власти назвали города, где есть заболевшие Covid-19

Оперативный штаб Свердловской области рассказал о распространении коронавируса в регионе. По официальным данным, среди свердловчан с подтвержденным диагнозом, которые в настоящее время проходят лечение, есть жители Екатеринбурга, Камышлова, Полевского, Заречного и Верхнего Тагила.

Не упоминается в статистике Верхняя Салда, хотя ранее с коронавирусом были госпитализированы работники «ВСМПО-Ависмы» (о подтвержденном диагнозе сообщала пресс-служба предприятия).

Всего в Свердловской области вирус был лабораторно подтвержден у 51 человека, за последние сутки – у семи жителей региона.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 07.04.20

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