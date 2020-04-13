В Свердловской области семь новых случаев заражения коронавирусом

В Свердловской области зарегистрировано семь новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб. Диагноз поставили жителям Екатеринбурга и Верхней Пышмы, уточнили в региональном оперштабе.

«Сотрудниками Управления Роспотребнадзора по всем случаям проводятся эпидемиологические расследования, устанавливается круг контактов заболевших, в отношении установленных проводятся противоэпидемические мероприятия», – сказали там, не уточняя, как заразились новые заболевшие.

Отметим, что всего в Свердловской области зарегистрировано 85 случаев заболевания. Состояние восьми человек врачи оценивают как тяжелое, пятерых – средней тяжести.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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