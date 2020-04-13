Свердловский роспотребнадзор: у 35% подхвативших коронавирус не было симптомов

По данным управления Роспотребнадзора по Свердловской области, 28 заболевших коронавирусом в регионе не имели никаких симптомов – это 35% от всех заболевших.

В 16 случаях инфекция передалась внутри семьи, у 30 человек коронавирус выявили на фоне пневмонии или ОРВИ. Такую статистику сегодня представил главный санврач региона Дмитрий Козловских. Он подчеркнул, что сейчас превалирует заражение внутри страны, а не от вернувшихся из-за границы, как это было раньше.

По последним данным, в Свердловской области зарегистрировано 85 случаев заболевания. Состояние восьми человек врачи оценивают как тяжелое, пятерых – средней тяжести.

Екатеринбург, Елена Иванова

Екатеринбург. Другие новости 13.04.20

В Верхотурье отменяют паломнические туры, а в Белоярке продавцы работают без перчаток. / С поезда Москва – Владивосток сняли иностранца с подозрением на коронавирус. / Голикова об окончании карантина в России: «Дата, которую выбрал Путин, неслучайна». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»