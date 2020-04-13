Школьный проездной в Екатеринбурге из-за метро подорожал в 1,5 раза

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление, благодаря которому поездки на метро будут включены в единый льготный проездной билет для школьников. Стоимость проездного на четыре вида транспорта в месяц составит 1 350 рублей. Проездной на месяц для трех видов транспорта – трамвай, автобус, троллейбус – стоит 840 рублей. Как сообщили в пресс-службе администрации города, перейти на новый тариф можно будет с 15 апреля, но действовать проездной будет с 1 мая.

Напомним, цены на проезд в метро в Екатеринбурге подняли с 28 до 32 рублей 15 мая. И тогда же метро вычеркнули из «Е-карты», обосновав это тем, что у этого вида транспорта отличная от других стоимость проезда. Этим были возмущены все категории горожан, но особенно – родители школьников, дети которых ездят на учебы на метро. После исключения метрополитена из школьного проездного расходы на проезд выросли до 1,5-2 тысяч рублей в месяц. Общественники, а затем и прокуратура, просили мэрию вернуть метро в тарифы «Е-карты».

Родители также подсчитали, что льготный проездной для школьников в Екатеринбурге один из самых дорогих в России. В Казани тариф для школьников – безлимит на все виды транспорта – 295 руб. в месяц, в Новосибирске безлимитный проездной на все виды транспорта – 850 рублей в месяц, а поездка в метро школьнику обходится в 11 рублей. В Москве полный безлимит для ребенка – 655 рублей в месяц.

Екатеринбург, Елена Иванова

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