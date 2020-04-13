На Урале запретили массовые религиозные обряды

Руководитель управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских подписал постановление о запрете массовых религиозных мероприятий. В документе указано: «Не допускать в срок до 30.04.2020 проведение массовых мероприятий, к которым относятся религиозные массовые обряды и церемонии различных конфессий». Кроме того, запрещается посещать кладбища за исключением случаев, связанных с проведением похорон, акарицидная обработка кладбищ также запрещена. Ограничение действует до 30 апреля. В постановлении указывается, что ограничения вводятся «принимая во внимание позицию Патриарха Московского и всея Руси Кирилла».

Напомним, в ближайшее воскресенье, 19 апреля, православные будут отмечать Пасху. Ранее РПЦ сообщала, что не планирует отменять богослужения в храмах Свердловской области, ссылаясь на то, что служители и прихожане соблюдают все меры предосторожности – ходят в масках, обрабатывают руки антисептиком и стоят на расстоянии полутора метров друг от друга. В минувшие выходные прошло Вербное воскресенье. И многие православные отправились на службы в храмы. С критикой по этому поводу выступил в своем инстаграме губернатор региона Евгений Куйвашев.

Постановление

Екатеринбург, Елена Иванова

Екатеринбург. Другие новости 13.04.20

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