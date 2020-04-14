Утром Екатеринбург засыпало снегом (ФОТО)

Сегодня утром в Екатеринбурге прошел снегопад.

Как сообщили РИА «Новый День» В Уралгидрометцентре, подобное может повториться в ближайшие несколько суток: в области ночная температура может опускаться до -3, в Екатеринбурге – до нуля. Но снег быстро тает. Сегодня днем в Екатеринбурге ожидается до +10, завтра – до +12, послезавтра – до +17; в области – сегодня днем до +11, завтра – до +12, послезавтра – до + 17, и только на крайнем севере региона – до +7.

Напомним, вчера в Екатеринбург пришла первая весенняя гроза. В разных районах города жители слышали раскаты грома, кое-где прошел дождь. В окрестностях Екатеринбурга накануне разыгралась непогода. Например, в Дегтярске отмечались сильные осадки – дождь со снегом.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 14.04.20

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