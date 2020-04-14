Лесные пожары угрожают 186 населенным пунктам Среднего Урала

Почти двум сотням населенных пунктов Свердловской области в этом году могут угрожать лесные пожары. Основная причина – нарушения в содержании лесного фонда: отсутствие минерализованных полос, замусоривание.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сегодня на пресс-конференции начальник Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Свердловской области Станислав Шевелев. По его словам, в основном риску подвержены деревни и села востока области, всего – 41 муниципальное образование.

Областной министр природных ресурсов и экологии Алексей Кузнецов рассказал, что в этом году уже было 13 лесных пожаров, хотя на аналогичную дату прошлого года – ни одного. Во всех 100% случаях это был человеческий фактор, особенно поездки населения на шашлыки в прошлые выходные, когда стояла теплая похода. Он уточнил, что в популярных у свердловчан парках не работают арендаторы, никаких услуг не оказывают, но граждане все равно приезжают. По словам министра, людям нужно подумать о том, что из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации по коронавирусу многие парки не прошли акарицидную обработку от клещей. «Жителям нужно задуматься о своем здоровье», – отметил он.

Главный синоптик ФГБУ «Уральское УГМС» Галина Шепоренко отметила, что в этом году метеорологическая весна у нас в регионе началась 10 марта, хотя обычно это бывает 5 апреля, поэтому довольно быстро растаял снег. «Но ближайшие 7-10 дней пройдут под влиянием циклонов, будут осадки, поэтому лесных пожаров, надеемся, будет не больше, чем в прошлом году», – сказала она.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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