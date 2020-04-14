С завтрашнего дня еще четыре города объявят особый противопожарный режим

С завтрашнего дня в четырех свердловских муниципалитетах будет объявлен особый противопожарный режим.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил сегодня на пресс-конференции начальник Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Свердловской области Станислав Шевелев. По его словам, в список войдут Камышлов, Березовский, Каменск-Уральский и Михайловское МО. При этом особый режим уже введен в двух городах – Верхней Пышме и Краснотурьинске.

Всего же, по его словам, в этом году лесные пожары могут угрожать 186 населенных пунктам. Основная причина – нарушения в содержании лесного фонда: отсутствие минерализованных полос, замусоривание. Также созданию опасной ситуации способствует ранняя весна.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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