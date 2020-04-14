Военные начали репетиции парада Победы (ФОТО)

Сегодня на 2-й Новосибирской улице прошли тренировочные заезды военной техники для участия в юбилейном параде Победы в Великой Отечественной войне. По данным штаба Центрального военного округа, в этом году в механизированной колонне будет более 160 машин. Треть из них – современного образца.

«Особенность этого парада том, что мы впервые представляем историческую часть колонны. И так как мы находимся в Екатеринбурге – будут пронесены знамена всех соединений и воинских частей, которые формировались во время войны на территории Свердловской области. В регионе было сформировано 26 соединений. Все эти знамена пройдут по площади 1905 года», – рассказал «Новому Дню» начальник автобронетанковой службы ЦВО Ханиф Беглов.

Он пояснил, что историческая часть колонны была реконструирована силами ремонтно-восстановительных частей ЦВО из списанных образцов. В параде примут участие порядка 20 таких машин, в числе которых окажутся: БА-64 образца 1943 года, бронетранспортер, мотоциклы, которые участвовали в ВОВ.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Семен Саливанчук, Антон Отман

Екатеринбург. Другие новости 14.04.20

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