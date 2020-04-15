В Екатеринбурге пройдет репетиция воздушной части парада Победы

В Екатеринбурге юбилейный парад Победы в Великой Отечественной войне пройдет с участием авиации. Репетиции воздушной техники, по последним данным, планируются без изменений. Вводимые в городе ограничения никак не повлияют на работу аэропорта Кольцово, сообщает пресс-служба Росавиации.

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский сообщил, что пока нет приказа главнокомандующего войсками об отмене или переносе парада Победы, город продолжит подготовку к торжественным мероприятиям. «Подготовка идет, даты репетиций есть, генеральная репетиция состоится днем, с самолетами, все будет по полной программе», – заявил градоначальник в эфире «Студии-41». Тем не менее в Екатеринбурге на время карантинных мер приостановлены поздравления ветеранов.

Напомним, первая репетиция парада Победы прошла накануне, 14 апреля. Военная техника отрабатывала строевое движение на улице Новосибирской. Тренировки военных на Вторчермете продолжатся 16, 21 и 23 апреля, в вечернее время в центре города – 24, 27 и 29 апреля, 2 и 4 мая. 7 мая состоится генеральная репетиция парада.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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