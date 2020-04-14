Михаил Мишустин назначил Виктора Кокшарова ректором УрфУ до 2025 года

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин переназначил Виктора Кокшарова ректором Уральского федерального университета еще на 5 лет.

Соответствующее распоряжение правительства опубликовано сегодня на сайте правовой информации.

Напомним, в 2019 году Виктор Кокшаров задекларировал доход в 13 млн 122 тысяч рублей, что почти на 2 млн рублей больше, чем в 2018 году (для сравнения – губернатор Евгений Куйвашев в 2019 году заработал 5,9 млн рублей). Собственности у Кокшарова немного – одна квартира площадью 107 кв. м. Зато супруга ректора владеет земельным участком (3 700 кв. м), жилым домом (230 кв. м), квартирой (42,7 кв. м) и автомобилем БМВ Х-5 при доходе в 665,5 тысяч рублей в год.

С 2004 по 2007 год Виктор Кокшаров работал министром международных и внешнеэкономических связей Свердловской области, с 2007 по 2009 год – председателем правительства региона, с 2010 года возглавил Уральский Федеральный университет, созданный на базе УрГУ и УПИ.

Москва, Екатеринбург, Елена Владимирова

Москва, Екатеринбург. Другие новости 14.04.20

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