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Среда, 15 апреля 2020, 14:05 мск

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Брату юмориста Незлобина разрешили выходить из дома

Брату юмориста Александра Незлобина, начальнику управления культуры Полевского, смягчили меру пресечения. Сегодня областной суд рассмотрел апелляцию прокурора и разрешил Максиму Незлобину выходить из дома, чтобы самому являться по вызову следователя в суд.

Напомним, начальник управления культуры Полевского Максим Незлобин, брат юмориста Александра Незлобина, подозревается в мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения, в крупном размере (ч.3 ст. 159 УК РФ). 3 апреля Полевской городской суд назначил Незлобину меру пресечения в виде запрета определенных действий. В частности, ему было запрещено выходить в определенные периоды времени за пределы жилого помещения, использовать средства связи и интернет, общаться с определенными лицами, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления.

Однако прокурор обжаловал постановление суда в вышестоящей инстанции. Сегодня по итогам апелляционного рассмотрения постановление Полевского городского суда было изменено. Как сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда, из прежнего решения был исключен возложенный на Незлобина запрет выхода в определенное время из жилого помещения. Теперь он обязан самостоятельно являться по вызову следователя и суда. В остальной части постановление Полевского городского суда оставлено без изменений.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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