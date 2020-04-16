В Орджоникидзевском районе ночью горел жилой дом. Спасены 10 человек

Сегодня в 03:20 ночи в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга начался пожар на двух балконах квартир на седьмом этаже девятиэтажного дома на улице Бакинских Комиссаров.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС, пожарные эвакуировали по лестничным маршам 10 человек. В тушении пожара участвовали 18 человек на 4 единицах спецтехники. В 03:45 открытое горение ликвидировали, проливку и разбор сгоревших конструкций завершили в 04:14. В ведомстве просят граждан не перегружать электросеть, включая одновременно несколько приборов, не оставлять их в режиме ожидания, не захламлять балконы и лоджии.

Напомним, в марте в Екатеринбурге было не менее пяти пожаров в том же Орджоникидзевском районе, но по другой причине. Тогда горели старые деревянные дома. Когда загорелся барак на улице Омской в ночь на 27 марта, в огне погибли семь человек, еще одна жительница дома умерла от ожогов в больнице. Возбуждены уголовные дела об убийстве двух и более лиц и поджоге. Обвиняемый задержан и арестован до 26 мая.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 16.04.20

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