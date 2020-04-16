Екатеринбурженка оштрафована на 30 тысяч за фейк в соцсети о коронавирусе

Мировой судья судебного участка №3 Железнодорожного района Екатеринбурга оштрафовал местную жительницу на 30 тысяч рублей за распространение фейка о коронавирусе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе облсуда, 28 марта жительница Екатеринбурга Наталья Бабикова в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ЧП Нижний Тагил» под одним из постов оставила комментарий: «К вам в Тагил на Пихтовку уже привезли заболевших. Смейтесь, смейтесь». В суде посчитали, что тем самым женщина нарушила п.6 ст. 10 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 N 149-ФЗ. Гражданка не отрицала, что опубликовала недостоверную запись, признала свою вину и раскаялась, пояснив, что своим комментарием хотела предостеречь жителей Нижнего Тагила от лишних выходов на улицу. Судом ей назначен штраф в размере 30 тысяч рублей. Постановление суда еще не вступило в законную силу.

Напомним, в начале апреля в Екатеринбурге задержали слесаря, который писал в соцсетях посты о коронавирусе, убеждая людей, что заболевших куда больше, чем говорит статистика. Он также должен заплатить штраф 30 тысяч рублей.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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