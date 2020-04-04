На Урале будут судить распространителя фейк-ньюс о коронавирусе (ФОТО)

В Свердловской области статья о фейк-ньюс грозит еще одному человеку. Мужчина из Краснотурьинска в инстаграме писал о всплеске заболевания в родном городе, а также в Карпинске и Североуральске. В соцсети он представлялся информированным источником.

Административное дело по ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ возбуждено в отношении сотрудника горнодобывающего предприятия. Как сообщил РИА «Новый День» руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, после задержания мужчина на камеру ОВД попросил извинений у земляков и пообещал больше так не делать. В понедельник, 6 апреля, состоится суд. За распространение неверной информации мужчине грозит до 100 тысяч рублей штрафа.

Фото предоставлено Валерием Горелых, ГУ МВД по Свердловской области

Ранее краснтурьинец был судим, до 2013 года он отбывал срок в ИК-54 в Новой Ляле за насильственные действия сексуального характера.

Это не первое дело о коронавирусных фейк-ньюс в регионе. Накануне в Екатеринбурге задержали слесаря, который писал в соцсетях посты о коронавирусе, убеждая людей, что заболевших куда больше, чем говорит статистика.

Краснотурьинск, Елена Иванова

Краснотурьинск. Другие новости 04.04.20

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