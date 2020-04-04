На Урале будут судить распространителя фейк-ньюс о коронавирусе (ФОТО)

В Свердловской области статья о фейк-ньюс грозит еще одному человеку. Мужчина из Краснотурьинска в инстаграме писал о всплеске заболевания в родном городе, а также в Карпинске и Североуральске. В соцсети он представлялся информированным источником.
Административное дело по ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ возбуждено в отношении сотрудника горнодобывающего предприятия. Как сообщил РИА «Новый День» руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, после задержания мужчина на камеру ОВД попросил извинений у земляков и пообещал больше так не делать. В понедельник, 6 апреля, состоится суд. За распространение неверной информации мужчине грозит до 100 тысяч рублей штрафа.
Ранее краснтурьинец был судим, до 2013 года он отбывал срок в ИК-54 в Новой Ляле за насильственные действия сексуального характера.
Это не первое дело о коронавирусных фейк-ньюс в регионе. Накануне в Екатеринбурге задержали слесаря, который писал в соцсетях посты о коронавирусе, убеждая людей, что заболевших куда больше, чем говорит статистика.
Краснотурьинск, Елена Иванова
Краснотурьинск. Другие новости 04.04.20
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