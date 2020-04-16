ИП заплатит 50 тысяч за то, что не мерял температуру сотрудникам и редко делал уборку

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга оштрафовал индивидуального предпринимателя на 50 тысяч рублей за то, что он не мерял температуру работникам и редко делал уборку. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе суда, проверка прошла 13 апреля в комиссионном магазине «Победа» на проспекте Космонавтов. В магазине не измеряли температуру сотрудникам и не проводили качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств. В нарушение правил раз в два часа не убирались места общего пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалеты и т.п). Сам предприниматель факт совершения правонарушения не оспаривал. Суд назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 50 000 рублей.

Напомним, это не первый подобный случай. В Алапаевске по решению суда на 10 суток за подобные нарушения закрыли магазин «Фермер». А еще раньше в Туринске приставы опечатали помещение магазина «Разливной»: владелец не нанес специальную разметку на пол и не обеспечил дезинфекцию. Практически во всех остальных случаях, когда приставы закрывали торговые точки, речь шла о нарушении запрета на работу – опечатывали автосалоны, цветочные, ломбарды, центры детских праздников и другие объекты, которые были открыты в период, когда им работать было запрещено.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 16.04.20

Массовых мероприятий в Екатеринбурге не будет еще долго – «Ночь музеев» пройдет онлайн. / Рецидивисты из колонии строгого режима записали ролик «#Сидимдома» (ВИДЕО). / На одного выявленного больного коронавирусом приходится 10 невыявленных больных. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»