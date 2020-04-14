В Алапаевске закрыли магазин из-за отсутствия дезраствора и бактерицидных ламп

В Алапаевске по решению суда на 10 суток закрыли магазин «Фермер». Как сообщили в пресс-службе УФССП по Свердловской области, в магазине не соблюдались меры по профилактике распространения инфекций: не замерялась температура продавцов, не было графика уборки помещений, а уборка проводилась без дезрастворов, отсутствовали бактерицидные лампы. Помещение торговой точки опечатано.

Ранее по аналогичной причине приставы опечатали помещение магазина «Разливной» в Туринске: владелец не нанес специальную разметку на пол и не обеспечил дезинфекцию. Практически во всех остальных случаях, когда приставы закрывали торговые точки, речь шла о нарушении запрета на работу – опечатывали автосалоны, цветочные, ломбарды, центры детских праздников и другие объекты, которые были открыты в период, когда им работать было запрещено.

Алапаевске, Елена Иванова

Алапаевске. Другие новости 14.04.20

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