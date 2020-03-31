Свердловские приставы вышли на охоту: временно закрыты автосалон, кафе и ломбард

В Свердловской области появились предприятия, ставшие первыми жертвами нарушения президентского указа о нерабочей неделе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФССП, в Чкаловском районе Екатеринбурга приостановлена работа автосалона «Автобан-Юг» по решению суда на 9 суток. Двери салона опечатаны, руководитель предупрежден об ответственности в случае незаконного возобновления деятельности.

В Невьянске судебные приставы на 45 дней приостановили деятельность кафе «Симба». Входные группы также опечатаны, владельца предупредили, чтобы он больше пока не открывался.

В Первоуральске судебные приставы временно закрыли ломбард (ООО «Фианит-Ломбард»). Входные двери помещения тоже опломбированы и опечатаны.

Екатеринбург, Невьянск, Первоуральск, Евгения Вирачева

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