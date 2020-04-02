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Четверг, 2 апреля 2020, 14:30 мск

Новости Екатеринбург

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Спорттовары, дом быта, цветочный: приставы закрывают нарушителей в Свердловской области

В Свердловской области на сегодняшний день приставы закрыли 16 компаний, которые продолжили работу несмотря на действующие меры изоляции. Темпы работы УФССП нарастают, только за сегодняшний день они опечатали 13 помещений.

В Кушве по решению суда на 6 суток закрыты «Горячие пельмени», приостановлена работа закусочной «Мали» и парикмахерской «Эффект». На 8 суток приостановлена работа «Дома быта» в Красноуфимске. Серовский районный отдел закрыл цветочный магазин, Красноуральский – магазин женского белья. В Первоуральске попались сразу шесть нарушителей – отделение сотовой связи МТС, автомагазин, швейное ателье, парикмахерская и ломбард «Золотой Мир». А ранее в городе закрыли «Фианит-Ломбард».

В Чкаловском районе Екатеринбурга опечатаны двери парикмахерской «Стрижка шоп». В суде предприниматель пояснил, что не закрыл парикмахерскую, поскольку полагал, что указ губернатора носит рекомендательный характер. В этом же районе на 9 суток закрыли магазин спорттоваров «Овелон». Также в Екатеринбурге закрыли автосалон «Автобан-Юг». В Невьянске два дня назад на нарушении попалось кафе «Симба», его закрыли на 45 дней.

Екатеринбург, Елена Иванова

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