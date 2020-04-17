Высокинский отменил сегодняшние слушания по исполнению горбюджета из-за Covid-19

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский перенес на неопределенный срок публичные слушания по исполнению городского бюджета за 2019 год.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», слушания были назначены на сегодня, 17 апреля. Но в четверг, 16 апреля, мэр подписал распоряжение, согласно которому публичные слушания состоятся только после отмены на территории Екатеринбурга всех ограничений на проведение массовых мероприятий, введенных указом губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции нового типа.

Напомним, вчера губернатор Евгений Куйвашев пояснил, что сначала область вводила режим повышенной готовности до 20 апреля, но теперь все ограничения, связанные с пандемией Covid-19, продлеваются на неопределенный срок. «Обстановка меняется, и, хотя ситуация с коронавирусом у нас сегодня контролируемая, все же она далека от благоприятной. Поэтому в последних документах особый режим введен бессрочно. Это значит, что действовать он будет до особого решения по его отмене», – написал в соцсети губернатор.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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