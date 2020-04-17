Стационар в Полевском временно закрыт из-за «внутрибольничного инфицирования»

В южной части города Полевского временно закрыт один из стационаров Центральной городской больницы.

Как сообщает пресс-служба Полевской ЦГБ, это связано с внутрибольничным инфицированием, соответствующее предписание выпустил Роспотребнадзор. «Руководством больницы проведены все необходимые мероприятия, в том числе по переносу площадок с Карла Маркса, 23, на Сталеваров, 3, для лечения пациентов в безопасных помещениях, персонал находится под наблюдением», – заявили в ЦГБ. Причину закрытия стационара в региональном штабе «Новому Дню» пока не прокомментировали – какая именно инфекция была обнаружена, не сообщается.

Напомним, два дня назад больница сообщила, что на территории Полевского городского округа подтверждено восемь случаев заражения коронавирусной инфекцией. Информацию подтвердил региональный штаб.

Полевской, Евгения Вирачева

Полевской. Другие новости 17.04.20

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