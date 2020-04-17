Турция изменила прогноз: иностранных туристов ждут в августе

Представители туриндустрии Турции изменили свой прогноз относительно начала туристического сезона для иностранцев. Если раньше отельеры говорили об открытии к лету, сейчас речь идет только об августе. Российские туроператоры, между тем, переориентируются на российские курорты.

«Новый День» ранее писал о том, что отельеры Турции планируют приступить к расконсервации уже в середине мая, а гостей готовы принимать с начала лета. Но ситуация с распространением коронавируса в стране значительно ухудшилась – сегодня зарегистрировано 74 193 случая Covid-19. И прогнозы турецкой туриндустрии существенно изменились.

Как сообщает «Вестник Ассоциации туроператоров России», ссылаясь на турецкие СМИ о туризме, до августа Турция делает ставку только на внутренний туризм, а иностранцев ждет ближе к августу.

«Да, во Франции, Чехии, скандинавских странах уже говорят, что готовы открыть школы уже в начале мая. Но зарубежные поездки в Турцию граждан этих стран все равно зависят от планов авиакомпаний – а они, насколько известно, не предполагают реального возобновления полетов в Анталью раньше августа 2020 года, – цитирует «Вестник» слова главного советника по туризму муниципалитета провинции Анталья Османа Айыка. – И то, мало кто может предположить, как на самом деле будет развиваться ситуация в этот период. Очевидно, что вначале у нас будет очень серьезный дефицит авиаперевозки. Тем не менее, турецким отельерам надо продолжать готовиться к открытию для иностранцев, не дать забыть о себе иностранному клиенту, не разрывать с ним связь. Но все же сначала отелям следует рассчитывать на восстановление внутреннего туризма, и только потом – иностранного».

Как уточняет «Вестник АТОР», прогноз Айыка совпадает, например, с данными системы продаж «Аэрофлота»: раньше, чем на 1 августа, билеты на международные рейсы купить нельзя.

Добавим, что российские туроператоры, которые в прошлые годы ставили основную массу своих чартеров на турецкое направление, в этом году «развернули» самолеты на курорты России. Как сообщает в своих соцсетях туроператор Anex Tour, в этом году он впервые ставит чартерные программы в Сочи и Абхазию. Сейчас доступны вылеты из Москвы и Санкт-Петербурга с датами заездов с 1 июня по 31 октября. Также туры в Сочи появились в системе бронирования туроператора «TUI Россия». На сайте уже можно забронировать тур из Москвы на июньские даты.

Такие планы туроператоров выглядят оптимистичными. Ранее глава АТОР Майя Ломидзе говорила, что отрасль не ожидает восстановления внутреннего туризма ранее июля-августа, зарубежного – еще позднее.

Москва, Ольга Тарасова

Москва. Другие новости 17.04.20

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