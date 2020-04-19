Семь прилетевших из Таиланда туристов помещены в обсерватор принудительно

Семь жителей Свердловской области, вернувшихся сегодня из Таиланда, не согласились отправиться на 14 дней в обсерватор «Курганово» в Полевском. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе облсуда, сегодня Чкаловским районным судом Екатеринбурга был рассмотрен ряд административных исков управления Роспотребнадзора о принудительном помещении в обсерватор уральских туристов, вернувшихся из Таиланда.

«По прилёте в Екатеринбург не все прибывшие согласились следовать предписанию санитарных врачей. В результате по решению суда 7 уральцев, вернувшихся сегодня из Таиланда, принудительно помещены в обсерватор «Курганово» в Полевском. В условиях принудительной изоляции им предстоит пробыть до 2 мая», – рассказали в суде.

Напомним, сегодня в 01:26 в аэропорту Кольцово приземлился рейс «Бангкок – Екатеринбург» компании «Уральские авиалинии», который привез домой 180 туристов из Свердловской и Челябинской областей. Сразу по прибытии их зарегистрировали сотрудники в защитных костюмах и попросили подписать постановления об обсервации на 14 дней на одной из баз отдыха. Туда туристов доставили прямо из аэропорта специальными автобусами. Некоторые граждане от обсервации пытались отказаться.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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