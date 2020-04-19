Сегодня ночью из Бангкока в Екатеринбург вернулись 180 туристов. Их изолировали

Сегодня в 01:26 в аэропорту Кольцово приземлился рейс «Бангкок – Екатеринбург» компании «Уральские авиалинии», который привез домой 180 туристов из Свердловской и Челябинской областей. Как сообщила в соцсетях одна из пассажирок рейса, сразу по прибытии их зарегистрировали «сотрудники в защитных костюмах». Затем их попросили подписать постановления об обсервации на 14 дней на одной из баз отдыха. Туда туристов доставили прямо из аэропорта специальными автобусами.

В региональном оперштабе «Новому Дню» собщили, что рейс, прибывший сегодня из Таиланда, признан неблагополучным с эпидемиологической точки зрения. «Уже при посадке на него было отказано пяти пассажирам в связи с высокой температурой и признаками ОРВИ. Этим обусловлено решение об изоляции остальных пассажиров по прилету, – пояснили представители свердловских властей. – Свердловчане изолированы для исключения риска распространения Covid-19 в случае, если у кого-то из прибывших будет обнаружен вирус. Это вынужденная, но необходимая мера, которая позволит не только не допустить возможного распространения инфекции, если она есть, но и снизить нагрузку на систему здравоохранения».

Все процедуры при приеме соотечественников, их перевозке и размещении проведены со строжайшим соблюдением всех норм безопасности в соответствии с действующими протоколами. Каждый при выходе из самолета проходил обязательные дезинфекционные процедуры, поэтому процесс выгрузки пассажиров рейса занял гораздо больше времени, чем это обычно бывает. Паспорта и багаж также должны пройти обязательную санобработку. Кроме того, люди на вторые сутки пройдут тестирование на Covid-19. Напомним, процедура решением санитарных врачей не проводится сразу после долгого перелета, поскольку это может травмировать слизистые пассажиров. Также сделано все, чтобы пребывание соотечественников на Среднем Урале было максимально комфортным, насколько это возможно в возникших обстоятельствах и в условиях распространения коронавирусной инфекции. Они, в частности, обеспечены необходимыми средствами гигиены, одеждой, четырехразовым питанием. С ними работают четыре медицинских сестры и два фельдшера. В случае необходимости будет оказываться неотложная помощь – время доезда до места изоляции составляет 15 минут, отметили в штабе.

Прибывшие жители Челябинской области, 49 человек, были вывезены властями этого региона сразу из аэропорта.

Екатеринбург, Челябинск, Евгения Вирачева

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