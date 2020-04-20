Африканского ежа из Бангкока закрыли на карантин вдали от хозяйки (ФОТО)

Африканский еж, который вчера прилетел вместе с хозяйкой из Таиланда, тоже отправлен на карантин.
Как сообщили РИА «Новый День» в областном управлении Россельхознадзора, в чьи полномочия входит контроль за перевозимыми через государственную границу животными, ежа тщательно осмотрели. Хозяйка представила все необходимые ветеринарные сопроводительные документы на своего полуторагодовалого питомца, которого она купила в Таиланде.
Сейчас еж находится на 30-дневном карантине в Центре реабилитации животных Уральского государственного аграрного университета, в котором для зверей, перенесших авиапутешествия, специально оборудованы помещения. Здесь его обследуют на различные инфекции. В это же время владелица ежа, как и все пассажиры рейса Бангкок – Екатеринбург, отправлена на карантин на базу «Курганово».
Напомним, вчера в 01:26 в аэропорту Кольцово приземлился рейс «Бангкок – Екатеринбург» компании «Уральские авиалинии», который привез домой 180 туристов из Свердловской и Челябинской областей. Сразу по прибытии их зарегистрировали сотрудники в защитных костюмах. Затем их попросили подписать постановления об обсервации на 14 дней на одной из баз отдыха. Туда туристов доставили прямо из аэропорта специальными автобусами – кроме челябинцев, за которыми прислали транспорт власти соседнего региона.
Екатеринбург, Евгения Вирачева
Екатеринбург. Другие новости 20.04.20
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