Куйвашев: у 78 врачей и пациентов больницы №1 предварительно подтвержден коронавирус

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своем инстаграме сообщил о результатах анализов пациентов и врачей в больнице №1.

«Хочу поделиться с вами информацией, чтобы не было слухов и домыслов. В Екатеринбурге в городской больнице №1 у 78 пациентов и врачей по итогам первого анализа была предварительно подтверждена новая коронавирусная инфекция. Сейчас результаты проходят проверку в ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии Свердловской области», – написал глава региона. У большинства нет симптомов, они чувствуют себя хорошо. Но один пациент находится в тяжелом состоянии. Медучреждение закрыто на карантин. Источником заражения в больнице стал врач, который, по словам Куйвашева, подцепил коронавирус от соседки, которая живет с ним в одном доме. «Сейчас мы думаем над дополнительными мерами защиты, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем. Планируется, что медикам, работающим в инфекционных отделениях, будет предложено поселиться на время пандемии в гостиницах и отелях Екатеринбурга, которые будут открыты специально для них. Такое решение позволит нам купировать распространение инфекции и не разносить ее по всему городу», – добавил губернатор.

О том, что у пациентов центральной городской клинической больницы № 1 массово стали брать анализы на коронавирус, «Новому Дню» рассказали в больнице в выходные. По словам собеседников агентства, у них брали мазок из зева. Также в медучреждение перестали пускать посетителей.

Добавим, что с посетителями, которые навещали пациентов в больнице на прошлой неделе, никто из медиков не связывался. Лишь в субботу утром в медучреждение прекратили допуск родственников тех, кто госпитализирован в ЦГКБ № 1.

На сегодняшний день в Свердловской области подтверждено 149 случаев коронавируса, по данным на 20 апреля, врачи вылечили 55 человек. Состояние девяти человек оценивается как тяжелое, 28 пациентов находятся в состоянии средней тяжести. Остальные – в удовлетворительном состоянии

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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