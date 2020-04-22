Пациентов кардиоцентра проверяют на коронавирус, случаи Covid-19 зарегистрированы в 8 больницах

Случаи заражения коронавирусом официально зарегистрированы у пациентов и медиков в уже восьми больницах Свердловской области, в том числе в «Новой больнице». Кроме того, сейчас проверяют на Covid-19 пациентов и медиков Уральского института кардиологии. Туда ранее были доставлены больные из первой городской больницы, где произошла самая крупная вспышка заражения.

Информацию о том, что подтвердили случаи заражения уже в восьми больницах региона, опубликовал на своей странице в Instagram губернатор Евгений Куйвашев.

«...Уже подтвержденные случаи коронавируса есть в других больницах, расположенных в Екатеринбурге: № 1, № 40, № 20, № 14 и в «Новой больнице». Также случаи у врачей и пациентов зафиксированы в Красноуфимской районной больнице и в Богдановичской ЦРБ. В зависимости от ситуации отделения или больницы целиком закрыты на карантин, составлены списки контактных лиц, которые также проходят обследования», – пишет губернатор.

Один из последних потенциально опасных случаев произошел в Уральском институте кардиологии. По данным Куйвашева, туда еще 12 апреля перевели трех пациентов из городской больницы № 1 (где, напомним, произошла вспышка коронавируса – официально подтвержденный диагноз у 84 медиков и пациентов). Всем троим переведенным в кардиоцентр требовались операции. На момент перевода признаков респираторных заболеваний у них не было.

«Но вчера сначала у пациента кардиоцентра, а затем и у переведенного из городской больницы появились признаки ОРВИ. Сейчас оба переведены в инфекционное отделение Верхнепышминской больницы, где они будут обследованы на коронавирус. В кардиоцентре составлены списки контактных лиц, которые также пройдут диагностику», – говорится в сообщении Куйвашева.

Также губернатор дал понять, что послаблений ограничительного режима в Свердловской области пока не будет. Говоря о предстоящих майских праздниках, Евгений Куйвашев попросил всех оставаться дома, не ездить на природу и не встречаться в родными и близкими.

Напомним, вспышка коронавируса была зарегистрирована в ЦГБ№ 1 Екатеринбурга. Там, по разным данным, заболели от 78 до 91 человек (данные регионального оперштараба и полпредства разнятся, – прим. ред.). Причем на прошлой неделе министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков, заявил прессе, что у врача из ЦГКБ № 1 не подтвердился диагноз, а также что этот сотрудник не выходил на работу. Также власти обвинили во вспышке медсестер, которые, по словам главы Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрия Козловских нарушали санэпидрежим при исполнении своих обязанностей. Будет проведено расследование. Добавим, СМИ сообщали, что контактными могут быть несколько сотен человек, включая родственников пациентов – вплоть до прошлой пятницы в медучреждении не были запрещены посещения.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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