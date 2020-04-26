Отделение ЦРБ №3 закрыли на карантин из-за угрозы коронавируса

Стационар Центральной городской больницы №3 на улице Братьев Быковых закрылся на карантин после того, как у одного пациента заподозрили коронавирус. Ограничения введены Роспотребнадзором в конце прошлой недели, сообщили «Новому Дню» в региональном оперативном штабе.

Пациента с подозрением на Covid-19 перевели в инфекционное отделение 40-й больницы. По информации штаба, круг его контактов определен, все изолированы. В медучреждении проводится комплекс противоэпидемических мероприятий. Сейчас отделение больницы не принимает пациентов. На какой срок введены ограничения, в штабе не уточнили.

Ранее стало известно, что помимо вспышки коронавируса в горбольнице №1, единичные случаи заражения пациентов и медперсонала фиксировались в больницах №40, №20, №14, в Уральском институте кардиологии и «Новой больнице» в Екатеринбурге.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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