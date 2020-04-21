Сотрудников ЦГКБ № 1, где произошла вспышка коронавируса, расселяют по гостиницам

В Екатеринбурге сотрудников ЦГКБ № 1, где произошла вспышка коронавируса и, по разным данным, заразились от 78 до 91 человека, включая медиков и пациентов, расселяют по гостиницам. «Всех врачей собирают и срочно увозят на изоляцию. Сказали всем прибыть в больницу, из гостиницы будут две недели возить на работу автобусами», – сообщил источник агентства в медучреждении.

Информацию «Новому Дню» подтвердили в оперштабе региона. «Сотрудники будут размещены в двух гостиницах в центре Екатеринбурга. На данный момент размещены 70 медработников, в течение вечера и завтрашнего утра будут размещены остальные», – сообщили там, но не уточнили, с чем связано решение. Напомним, в ЦГКБ № 1 заболевший врач стал источником вспышки коронавируса, заразились пациенты и сотрудники медучреждения – об этом накануне сообщил свердловский губернатор Евгений Куйвшаев.

Причем на прошлой неделе его подчиненный, министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков, заявил прессе, что у врача из ЦГКБ № 1 не подтвердился диагноз, а также то, что этот сотрудник не выходил на работу. Этой версии чиновник продолжил придерживаться и вчера, опровергая слова губернатора. «Врач не был инфицирован на момент, когда прекратил работу, потому что он был выявлен как контактный по месту жительства, после обследования стало понятно, что он инфицирован. Он не выходил с момента, как было установлено, что он контактный. Расценивать его как источник заражения пока сложно», – заявил Цветков накануне.

Также власти обвинили во вспышке медсестер, которые, по словам главы Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрия Козловских нарушали санэпидрежим при исполнении своих обязанностей. «Будет расследование, оно уже началось. Поскольку речь об ущербе здоровью, будет ответственность самого широкого профиля. Все, кто виноват, – от администратора больницы до конкретных виновных – будут нести жесткое наказание. Это уже не шутки, когда можно погрозить пальцем», – подчеркнул вице-губернатор Павел Креков.

Добавим, СМИ сообщали, что контактными могут быть несколько сотен человек, включая родственников пациентов – вплоть до прошлой пятницы в медучреждении не были запрещены посещения.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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