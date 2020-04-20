Неотложка к детям в Екатеринбурге будет ездить до 22:00

Екатеринбургские больницы увеличили время работы неотложной помощи, которая выезжает на дом к детям. Теперь вызвать медиков можно до 21:00, в бригады ездят до 22:00. Время работы увеличили в связи с возросшим количеством обращений.

Напомним, с конца марта в детских поликлиниках отменен плановый прием, не ведется запись к узким специалистам по вопросам планового наблюдения. При этом дети болеть не перестали. В управлении здравоохранения Екатеринбурга посчитали, что в марте количество обратившихся для вызова врача на дом значительно возросло. Например, в детской городской клинической больнице № 11 медработники неотложной помощи выезжали на дом 6 434 раз, что на 30 процентов выше по сравнению с предыдущим месяцем. Большинство вызовов были связаны с респираторными инфекциями.

«По этой причине, а также в связи с неблагополучной ситуацией по распространению коронавирусной инфекции, время приема вызовов увеличили до 21:00. А бригады специалистов выезжают к маленьким пациентам до 22:00. Кроме того, чтобы обеспечить горожан качественной и своевременной медицинской помощью на дому, была организована дополнительная бригада медработников», – сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Добавим, что ранее неотложка ездила к детям до 20:00. Поводом для вызова врача на дом может являться любое ухудшение состояния ребенка.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 20.04.20

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