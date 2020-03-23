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Понедельник, 23 марта 2020, 09:30 мск

Новости Екатеринбург

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Из-за коронавируса больницы отменяют профосмотры взрослых и плановые приемы детей

Екатеринбургские поликлиники отменяют плановые приемы у детей, диспансеризацию и профосмотры у взрослых. Врачи рекомендуют обращаться в больницы только с неотложными случаями, все плановые приемы – перенести, до тех пор, пока не стабилизируется ситуация с коронавирусом.

«Из детской поликлиники обзванивают всех, отменяют плановые приемы детей, приемы узких специалистов, по записям на УЗИ и прочие процедуры советуют согласовывать лично», – рассказали «Новому Дню» жители Екатеринбурга.

В управлении здравоохранения города подтвердили, что из-за ситуации с коронавирусом в Екатеринбурге поликлиники перевели на особый режим на неопределенный срок.

«Управление здравоохранения выпустило распоряжение, согласно которого отменяется вакцинация у дошкольников (писали об этом ранее), отменяются плановые приемы детей педиатрами. Во взрослых поликлиниках временно отменена диспансеризация и профосмотры, – рассказали корреспонденту «Нового Дня» в пресс-службе управления здравоохранения Екатеринбурга. – Плановые приемы и процедуры мы также рекомендуем переносить, если это возможно сделать. Сейчас для этого достаточно позвонить в колл-центр поликлиники, либо зайти на сайт. Конечно, со срочными жалобами в поликлиниках вас по-прежнему примут».

Добавим, что подобные распоряжения должны принять и в городах Свердловской области, поскольку такой план действий рекомендован управлением Роспотребнадзора и губернатором региона.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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Екатеринбург, Урал, Здоровье, Общество, Россия, Коронавирус из Китая,