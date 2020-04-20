В уральском полпредстве рассказали, как будут готовиться к 75-летию Победы

Сегодня в Екатеринбурге по поручению полпреда президента Николая Цуканова состоялось совещание, посвященное подготовке к 75-летию Великой Победы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре полпредства, обращаясь к участникам мероприятия, заместитель Николая Цуканова Александр Калиберда отметил, что в нынешнем году подготовка к празднику проходит в особых условиях. Пандемия коронавируса диктует жесткие условия. Ранее президент РФ принял решение о переносе военных парадов. Перенесены и другие массовые мероприятия, в том числе шествия «Бессмертного полка».

В связи с этим заместитель полпреда поставил несколько задач.

Во-первых, необходимо в кратчайшие сроки завершить выплаты по Указу Президента России от 7 февраля 2020 г. № 100. К настоящему времени в среднем по округу их получили 94% ветеранов. В Югре и на Ямале все выплаты уже произведены. Остальные регионы должны завершить эту работу до конца месяца.

Во-вторых, необходимо ускорить приведение в порядок памятных мест, посвященных защитникам Родины, и воинских захоронений. В общей сложности в округе насчитывается 4 574 мемориалов и памятников, 78 братских захоронений и 182 одиночных захоронения.

В завершение выступления Александр Калиберда напомнил, что в сложившейся обстановке особое значение приобретает обеспечение безопасности граждан. Важнейшим приоритетом здесь остаются противоэпидемические меры.

Подробно о работе по приведению в порядок памятных мест рассказал заместитель полпреда Борис Кириллов. Он сообщил, что из 4 574 мемориалов и памятников, расположенных на территории округа в удовлетворительном состоянии в январе находились 65,9% объектов. Ряд памятных мест нуждался в восстановлении. Кроме того, 35 памятников в Челябинской области и 129 воинских захоронений и 23 памятника в Свердловской области, требуют срочного ремонта.

По итогам ранее принятых решений основные работы в данном направлении должны быть завершены до 1 мая. Это же касается выполнения мероприятий федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 – 2024 годы». Согласно этому документу, в 2020 году в Курганской области запланировано восстановление 35 объектов, Свердловской – 7 и Челябинской – 5.

Еще одно ключевое направление работы, на которое Борис Кириллов обратил особое внимание участников совещания, – завершение решения жилищных вопросов ветеранов. Всего за время действия Указа «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов» в Уральском федеральном округе улучшили свои жилищные условия 16 тысяч 956 участников Великой Отечественной войны и членов их семей. В настоящее время в очереди на получение жилья остаются 32 человека. Заместитель полпреда поручил завершить эту работу в самые короткие сроки.

Особо отметил Борис Кириллов подготовку регионов к проведению акции «Сад памяти». Она предполагает высадку 27 миллионов деревьев в память обо всех погибших в Великую Отечественную войну. Акция уже стартовала и до конца года, после стабилизации обстановки, пройдет во всех регионах страны. «Сад Памяти» – знаковая акция как в общественно-политическом, так и в человеческом плане. Органам исполнительной власти необходимо взять ее подготовку на особый контроль и обеспечить готовность к ее проведению», – сказал он.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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